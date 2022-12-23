Японская компания-владелец Viber доставит в Украину 500 электрогенераторов — Finance.ua
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Японская компания-владелец Viber доставит в Украину 500 электрогенераторов

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Японская компания Rakuten Group в сотрудничестве с Koshin Ltd до конца года доставит в Украину в качестве гуманитарной помощи 500 электрогенераторов производства Koshin. Средства на это были предоставлены главой и главным исполнительным директором Rakuten Group Микки Микитани.
Об этом сообщается на сайте компании.
Генераторы можно использовать для питания различных бытовых приборов, включая телевизоры, обогреватели, светильники, смартфоны и другую электронику.
Доставка осуществляется при поддержке логистической компании Новая Почта и Фонда Тины Кароль. Rakuten Group, которая владеет приложением Viber, также выступила с инициативой предложить бесплатные звонки Viber Out людям в Украине и во всем регионе, включая бесплатный доступ к телефонным номерам в 34 странах.

Справка Finance.ua:

  • недавно Украина получила от Азербайджана трансформаторы и генераторы. Город-побратим Киева из Дании Оденсе передал Киеву девять генераторов, деньги на которые собрали его жители;
  • грузинское правительство отправило Украине 25 генераторов мощностью от 150 до 500 киловатт общей стоимостью более 560 тысяч долларов;
  • также в рамках помощи Украине на время зимы из-за разрушения россией энергетической инфраструктуры Великобритания уже передала сотни генераторов и комплекты зимней формы для украинских военнослужащих.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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