Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку» — Finance.ua

Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку» Сегодня 23:41 — Фондовый рынок

Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»

Японская технологическая корпорация Fujitsu начала процесс ликвидации юридического лица в россии.

Об этом пишет российское издание «РБК».

По данным российского реестра, запись о ликвидации местного ООО «Фуджитса Технолоджи Солюшнз» появилась в августе, в компании уже назначили ликвидатора.

Агентство указывает, что российское подразделение Fujitsu будет окончательно ликвидировано в августе 2024 года.

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Компания приостановила поставки своей продукции в Россию и предоставление услуг в ней сразу после начала вторжения россии в Украину, однако о полном выходе с российского рынка она публично не заявляла.

Напомним, французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг крупнейших иностранных компаний в россии, составленный журналом Forbes (российское издание).

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Економічна Правда По материалам:

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