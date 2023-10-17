Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»

Фондовый рынок
16
Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»
Японская Fujitsu ликвидирует российскую «дочку»
Японская технологическая корпорация Fujitsu начала процесс ликвидации юридического лица в россии.
Об этом пишет российское издание «РБК».
По данным российского реестра, запись о ликвидации местного ООО «Фуджитса Технолоджи Солюшнз» появилась в августе, в компании уже назначили ликвидатора.
Агентство указывает, что российское подразделение Fujitsu будет окончательно ликвидировано в августе 2024 года.
Читайте также
Компания приостановила поставки своей продукции в Россию и предоставление услуг в ней сразу после начала вторжения россии в Украину, однако о полном выходе с российского рынка она публично не заявляла.
Напомним, французская «Леруа Мерлен», японская JT Group и американская Philip Morris возглавили рейтинг крупнейших иностранных компаний в россии, составленный журналом Forbes (российское издание).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.