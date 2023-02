Япония запустит цифровую валюту в пилотном режиме с апреля — Finance.ua

Япония запустит цифровую валюту в пилотном режиме с апреля Сегодня 03:32 — Криптовалюта

Япония запустит цифровую валюту в пилотном режиме с апреля

Япония присоединяется к растущему списку стран, изучающих возможность введения цифровой валюты: центральный банк страны, Банк Японии, объявил, что в апреле запустит пилотный проект по тестированию «цифровой иены».

Этот шаг был сделан более чем через два года после того, как в октябре 2020 г. Банк Японии сделал свой первый шаг в этой сфере, запустив эксперимент по проверке концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC).

В апреле 2021 г. Банк Японии начал первую фазу этого эксперимента, чтобы протестировать основные транзакции CBDC, включая выпуск, выплаты и переводы. Год спустя Япония перешла ко второй фазе, которая, как ожидается, завершится в марте этого года для выполнения дополнительных функций CBCD.

Читайте также Криптовалютный эксперт прогнозирует рост Bitcoin до $40 000

Пилотная программа, которая стартует в апреле, имеет целью «проверить техническую возможность, которая не полностью охвачена договором о сотрудничестве», а также «использовать опыт и знания частного бизнеса в области технологий и эксплуатации для разработки экосистемы CBDC в случае возможного социального внедрения», сказал исполнительный директор Банка Японии Учида Шиничи.

Транзакции между розничными торговцами и потребителями пока не проходят (в ходе пилотного этапа будут проходить только имитированные транзакции), сообщает Центральный банк. Учида добавил, что Япония проведет форум CBDC и пригласит частный бизнес, занимающийся розничными платежами или связанными с ними технологиями, поучаствовать в обсуждении.

В ноябре прошлого года Банк Японии обнародовал свои планы по эксперименту с цифровой иеной, в рамках которого он будет сотрудничать с тремя местными банками и другими не разглашающимися региональными банками с целью эксперимента с CBDC и проверки возможности ее функционирования в районах с ограниченным доступом к интернету и во время стихийных бедствий, сообщает местное издание Nikkei. Тремя крупнейшими банками страны, упомянутыми в отчете, являются Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group.

По состоянию на декабрь прошлого года 114 стран активно рассматривали возможность внедрения CBDC по сравнению с 35 странами в мае 2020 года, согласно докладу Atlantic Council. Такой результат стал возможным благодаря партнерству в октябре между Банком международных расчетов (БМР) и четырьмя центральными банками — Валютным управлением Гонконга, Банком Таиланда, Народным банком Китая и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов — в пилотном внедрении трансграничных валютных транзакций.

Кроме Китая, Гонконга и Таиланда, более 20 стран, включая Австралию, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур, Бразилию, Малайзию, Южную Африку и Гану, продолжат или начнут пилотный этап в 2023 году.

Как сообщается, Япония примет решение о выпуске своей CBDC в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.