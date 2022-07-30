Япония запретит импорт российского золота с августа — Finance.ua

Япония запретит импорт российского золота с августа
Запрет на импорт золота из россии в Японию вступит в силу с 1 августа.
Об этом сообщается на сайте японского министерства финансов.
О совместных намерениях США, Канады, Британии и Японии запретить импорт золота из рф объявили на саммите Группы семи в конце июня.
5 июля Япония объявила о введении новых санкций против рф и беларуси — в санкционный список внесли 90 физических и юридических лиц. Также Япония ввела запрет на импорт золота из россии.
С марта российский экспорт золота сократился почти до нуля, но без санкций экспортные возможности все еще сохраняются.
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