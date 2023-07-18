Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в россию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в россию

31
Правительство Японии планирует значительно усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных как дополнительные санкции против россии за вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri.
Правительство планирует до конца июля утвердить изменения в Порядок контроля за экспортной деятельностью, который базируется на Законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа.
С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в россию элитных автомобилей стоимостью более 6 миллионов иен (33 780 долларов). В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 куб. см, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили.
Согласно статистике торговли Министерства финансов, стоимость экспорта из Японии в россию в 2022 году составила около 600 миллиардов иен (3 378 016 085 долларов), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 000 подержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.