Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в россию — Finance.ua

Япония запретит экспорт некоторых подержанных автомобилей в россию Сегодня 20:30

Правительство Японии планирует значительно усилить экспортный контроль легковых автомобилей, в том числе подержанных как дополнительные санкции против россии за вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yomiuri

Правительство планирует до конца июля утвердить изменения в Порядок контроля за экспортной деятельностью, который базируется на Законе о валюте и внешней торговле. Ожидается, что более жесткие ограничения вступят в силу в начале августа.

С апреля прошлого года Япония запретила экспорт в россию элитных автомобилей стоимостью более 6 миллионов иен (33 780 долларов). В этот раз, кроме бензиновых и дизельных автомобилей с рабочим объемом более 1900 куб. см, под запрет попадут все гибридные транспортные средства, электромобили и электромобили.

Согласно статистике торговли Министерства финансов, стоимость экспорта из Японии в россию в 2022 году составила около 600 миллиардов иен (3 378 016 085 долларов), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. Среди них 200 000 подержанных автомобилей составляли четверть общей стоимости экспорта из Японии.

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