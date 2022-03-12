Япония запретила экспорт технологической продукции в Россию — Finance.ua

Первый запрет был введен в ответ на оккупацию рф украинского Крыма.
Что запретят экспортировать? Нынешний список включает только предметы, которые могут быть использованы в вооруженных конфликтах. В пятницу же японское правительство обновило его, добавив 31 товар, в том числе полупроводники, коммуникационное оборудование, сенсоры, радары и шифровальные аппараты. Также включены 26 технологий, среди которых — программное обеспечение.
Новые ограничения вступят в силу в следующую пятницу.
Отмечается, что исключение будет сделано для экспорта в гуманитарных целях.
Кроме того, правительство Японии также приняло решение ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси, заморозив активы трех белорусских банков.