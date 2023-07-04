Япония выступает за более мягкие правила использования искусственного интеллекта, чем ЕС — Reuters Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Япония выступает за более мягкие правила использования искусственного интеллекта, чем ЕС — Reuters

Япония выступает за более мягкие правила регулирования использования искусственного интеллекта (ИИ), чем Европейский Союз, надеясь, что эта технология ускорит экономический рост и сделает ее лидером в сфере передовых чипов.

Об этом сообщает Reuters.

«Целью является разработка до конца года подхода к ИИ, который, вероятно, будет ближе к позиции США, чем жестким правилам, которые отстаивает ЕС», — рассказал анонимный источник.

Не говорится, в чем именно японские правила могут отличаться от правил ЕС. Однако, по словам источника, более мягкий подход Японии может затмить усилия ЕС, направленные на установление своих правил как мирового стандарта.

На этой неделе еврокомиссар Тьерри Бретон посетит Токио, чтобы продвигать подход блока к разработке правил в сфере ИИ, а также углубить сотрудничество полупроводников.

Профессор Токийского университета и глава правительственного совета по стратегии И И Ютака Мацуо назвал правила ЕС «слишком суровыми».

«В случае с ЕС вопрос не столько в том, как продвигать инновации, сколько в том, чтобы заставить крупные компании взять на себя ответственность», — сказал Мацуо.

Как отмечает издание, ИИ может помочь Японии бороться с дефицитом рабочей силы.

Читайте также США рассматривают новые ограничения на экспорт чипов ИИ в Китай

«Он (ИИ) также может стимулировать спрос на передовые чипы, которые планирует производить государственное предприятие Rapidus в рамках промышленной политики, направленной на возобновление утраченного технологического лидерства Японии», — сообщил источник.

Впрочем, по словам экспертов, вычислительная мощность Японии, используемая для обучения ИИ, значительно отстает от американской.

«Если бы вы увеличили количество графических процессоров в Японии в 10 раз, это, вероятно, все равно было бы меньше, чем в OpenAI», — сказал профессор Мацуо.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.