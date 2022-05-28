Япония выделяет 166 миллионов долларов экстренной помощи для поддержки Украины — Finance.ua
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Япония выделяет 166 миллионов долларов экстренной помощи для поддержки Украины

Сегодня 15:41Казна и Политика
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Правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн долл. в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине.
Об этом говорится в сообщении посольства Японии в Украине.
«27 мая правительство Японии приняло решение о выделении экстренной грантовой помощи на сумму около 166 млн долл. США в ответ на растущую потребность в гуманитарной поддержке в Украине», — говорится в сообщении.
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В ответ на запрос Посольства Украины в Токио через Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) будет предоставлена помощь для транспортировки противопожарного оборудования и устройств связи, лекарств, медицинских товаров и т.п., которые срочно требуются в Украине.
Как сообщалось ранее, 12 мая вице-министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Такебе Арата в Польше передал представителю украинского правительства продовольственную помощь Японии. Для поддержки Украины и соседних стран была выделена экстренная гуманитарная помощь на общую сумму около 200 млн долл.
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Кроме того, Япония объявила о выделении финансовой помощи (в общей сложности 600 млн долл.) для поддержки украинской экономики, а также грантовой помощи по «Программе экономического и социального развития» (300 млн иен) для укрепления системы здравоохранения путем предоставления медицинского оборудования.
Япония продолжит поддерживать терпящий лишения украинский народ, тесно сотрудничая с международным сообществом, в частности странами Большой семерки, добавили в посольстве.
По материалам: УНН
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