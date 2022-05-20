Япония выделит 2 млн евро для поддержки безопасности украинских АЭС — Finance.ua

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого чиновник пообещал, что Япония поучаствует в финансовой поддержке АЭС Украины.
«Атаки россии на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония, пережившая ядерный удар, решительно осуждает эти действия», — сказал Хаяси.
Напомним, ранее Украина официально запросила у Международного агентства по атомной энергетике «большой список оборудования», которое ей нужно для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с россией.
Вскоре МАГАТЭ сообщило, что планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.