Япония выделит 2 млн евро для поддержки безопасности украинских АЭС — Finance.ua

Япония выделит 2 млн евро для поддержки безопасности украинских АЭС

Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого чиновник пообещал, что Япония поучаствует в финансовой поддержке АЭС Украины.

«Атаки россии на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимы. Япония, пережившая ядерный удар, решительно осуждает эти действия», — сказал Хаяси.

Напомним, ранее Украина официально запросила у Международного агентства по атомной энергетике «большой список оборудования», которое ей нужно для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с россией.

Вскоре МАГАТЭ сообщило, что планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.

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