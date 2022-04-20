Япония приняла санкционные законопроекты для устранения «лазеек» россии — Finance.ua

Япония приняла санкционные законопроекты для устранения «лазеек» россии

Сегодня 19:33

Палата советников Японии приняла пакет законопроектов для ужесточения санкций против рф. Они помогут устранить «лазейки» россии.

Отмечается, что большинством голосов утверждены изменения в таможенном законодательстве. Они позволяют Японии лишить россию статуса «страны наибольшего содействия в торговле» и повысить тарифы на российский импорт.

Кроме того, принят проект закона о валютном регулировании. Документ поможет ужесточить санкции против криптоактивов. Таким образом Япония устранила «лазейки» для лиц из санкционного списка и запретила им перечислять средства третьим лицам.

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