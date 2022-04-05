Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам — Finance.ua

Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам

Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Япония предоставит дополнительные 100 млн долларов помощи Украине и соседним странам

Правительство Японии предоставит 100 миллионов долларов дополнительной экстренной гуманитарной помощи Украине и соседним странам, принимающим эвакуированных украинцев.

Об этом сообщает Jiji Press

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Помощь направят на мероприятия в сфере медицины и здравоохранения в ответ на растущий спрос. В частности, потратят на обеспечение временных приютов, предметов первой необходимости и продуктов питания.

Средства также будут направлены на помощь Украине в возрождении производства сельскохозяйственной продукции, уборке обломков от российской атаки, утилизации мин и неразорванных снарядов.

Кроме того, Япония отправит команду в Молдову, принимающую украинских беженцев, для исследования ситуации и сбора информации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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