Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в рф, но предупредила о трудностях для ведения бизнеса — Finance.ua

Япония не запретила своим компаниям продолжать работу в рф, но предупредила о трудностях для ведения бизнеса

Сегодня 19:45

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что правительство не запрещает компаниям продолжать работу в рф, но предупредил о трудностях для ведения бизнеса, поскольку международные санкции против страны-агрессора из-за войны против Украины будут только усиливаться.

Об этом сообщает Bloomberg

По словам чиновника, Япония вместе с другими странами будет решать, какие еще меры можно предпринять для дальнейших санкций в отношении российской экономики, уже пострадавшей от целого ряда торговых и финансовых ограничений.

«Санкции против россии будут только усиливаться до тех пор, пока не станет ясно относительно мирного соглашения с Украиной», — заявил Хагиуда.

Министр отметил, что хотя Токио не запрещает японским компаниям продолжать вести бизнес в рф, такая работа для них будет только усложняться, пока идет война.

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