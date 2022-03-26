Япония и Франция заморозили инвестиции в строительство российского газового терминала — Finance.ua

Япония и Франция заморозили инвестиции в строительство российского газового терминала, asia.nikkei.com
Японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской частной газовой компании «Новатек» по строительству завода сжиженного природного газа на севере россии общей стоимостью 23 млрд дол.
«Япония и Франция перестали делать новые инвестиции в крупный проект сжиженного природного газа в российской Арктике из-за экономических санкций против россии за вторжение в Украину», — пишет Nikkei.
Как сообщается, введенные санкции заблокировали финансовым учреждениям возможность перевода средств, необходимых для финансирования проекта.
Агентство отмечает, что замораживание финансирования Arctic LNG 2 является первым подобным известным случаем для ресурсного проекта, в котором имеют долю японские компании.
Напомним, проект Arctic LNG 2 стоимостью 21,3 млрд долларов предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая в Ямало-Ненецком автономном округе рф.
По состоянию на конец 2021 года, общая готовность проекта оценивалась в 60%.
Российская газовая группа «Новатек» владеет 60% акций Arctic LNG 2, у китайских компаний — еще 20%. Французская энергетическая группа Total Energies владеет 10% акций, а японская Mitsui&Co. и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) вместе имеют тоже 10%.
Европейский Союз 15 марта запретил новые инвестиции в энергетический сектор России. Совместная компания Mitsui и JOGMEC расположена в Нидерландах и не может переводить средства из Нидерландов в россию, однако пока планирует сохранить свою долю в нем.