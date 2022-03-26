Япония и Франция заморозили инвестиции в строительство российского газового терминала — Finance.ua

Япония и Франция заморозили инвестиции в строительство российского газового терминала

Сегодня 04:39 — Фондовый рынок

Япония и Франция заморозили инвестиции в строительство российского газового терминала, asia.nikkei.com

Японские и французские инвесторы приостановили финансирование проекта российской частной газовой компании «Новатек» по строительству завода сжиженного природного газа на севере россии общей стоимостью 23 млрд дол.

Об этом сообщает японское информагентство Nikkei

«Япония и Франция перестали делать новые инвестиции в крупный проект сжиженного природного газа в российской Арктике из-за экономических санкций против россии за вторжение в Украину», — пишет Nikkei.

Как сообщается, введенные санкции заблокировали финансовым учреждениям возможность перевода средств, необходимых для финансирования проекта.

Агентство отмечает, что замораживание финансирования Arctic LNG 2 является первым подобным известным случаем для ресурсного проекта, в котором имеют долю японские компании.

Напомним, проект Arctic LNG 2 стоимостью 21,3 млрд долларов предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая в Ямало-Ненецком автономном округе рф.

По состоянию на конец 2021 года, общая готовность проекта оценивалась в 60%.

Российская газовая группа «Новатек» владеет 60% акций Arctic LNG 2, у китайских компаний — еще 20%. Французская энергетическая группа Total Energies владеет 10% акций, а японская Mitsui&Co. и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) вместе имеют тоже 10%.

Европейский Союз 15 марта запретил новые инвестиции в энергетический сектор России. Совместная компания Mitsui и JOGMEC расположена в Нидерландах и не может переводить средства из Нидерландов в россию, однако пока планирует сохранить свою долю в нем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.