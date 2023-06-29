Япония и ЕС усилят связи в сфере экономической безопасности на фоне угрозы со стороны Китая и рф — Finance.ua

Япония и ЕС усилят связи в сфере экономической безопасности на фоне угрозы со стороны Китая и рф Сегодня 07:13 — Мир

Япония и ЕС усилят связи в сфере экономической безопасности на фоне угрозы со стороны Китая и рф

Япония и ЕС договорились углубить сотрудничество в сфере экономической безопасности путем усиления устойчивости цепей поставок полупроводников и других критически важных материалов, очевидно, учитывая риски со стороны Китая и россии.

Об этом сообщает KYODO

В ходе третьего диалога на высоком уровне по экономическим вопросам, таким как торговля и энергетика, представители Японии и ЕС также заявили, что будут принимать меры по противодействию так называемому экономическому принуждению со стороны Китая, что предусматривает использование экономических средств для достижения политических целей и влияния на другие страны, сообщило Министерство торговли Японии.

Японию на онлайн-встрече представляли министр экономики, торговли и промышленности Ясутоши Нисимура и министр иностранных дел Йосимаса Хаяши. К ним присоединился исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Призыв к усилению безопасности сетей цепей поставок прозвучал на фоне полномасштабной войны россии против Украины, которая продолжает усиливать экономическую и геополитическую неопределенность.

В ходе встречи Домбровскис заявил, что ЕС смог частично отделить свою экономику от россии с помощью санкций, введенных вместе с партнерами-единомышленниками, чтобы ослабить военный потенциал рф.

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Япония и ЕС также подтвердили важность защиты цифровых данных при передаче через национальные границы с соблюдением самых высоких стандартов кибербезопасности.

В последний раз Япония и ЕС проводили экономический диалог в октябре 2022 года, когда основное внимание было сосредоточено на важности обеспечения стабильных поставок энергии и продовольствия на фоне войны рф против Украины.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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