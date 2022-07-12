Япония будет требовать от "нейтральных" стран вводить санкции против россии — Finance.ua
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Япония будет требовать от "нейтральных" стран вводить санкции против россии

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Япония будет побуждать страны, которые все еще не присоединились к санкциям, вводить ограничения против рф. В первую очередь это коснется стран «Большой двадцатки» (в нее в том числе входят Китай и Индия).
Об этом на своей пресс-конференции заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС. Япония планирует и в будущем вводить санкции против РФ.
«Для еще большего повышения эффективности санкций наша страна намерена и дальше разрабатывать соответствующие меры в сотрудничестве с мировым сообществом, начиная с Группы семи, — сказал он.— Кроме того, в рамках „двадцатки“ мы будем побуждать к введению рестрикций государства, которые занимают нейтральную позицию».
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Ранее Япония приняла решение ввести дополнительные санкции против рф. К уже действующим ограничениями добавился запрет на импорт российского золота. В частности, ввела запрет на экспорт для 90 организаций из РФ и Беларуси.
Украина призвала Канаду не поддаваться на шантаж россии и не снимать с нее точечно санкции ради передачи Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления поставок газа по российскому трубопроводу «Северный поток-1». Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь лишь одно последствие — укрепит чувство безнаказанности москвы.
По материалам:
Обозреватель
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