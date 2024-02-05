Яндекс разрывает связи с россией — Finance.ua
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Яндекс разрывает связи с россией

Фондовый рынок
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Yandex NV достигло соглашения о продаже своего российского бизнеса в рамках сделки на сумму около 5,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Инвесторы получат доли в ПАО «Яндекс Интернешнл», которое в конце прошлого года было зарегистрировано в Калининградской особой экономической зоне россии.
Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей с учетом корректировок и будет выплачиваться наличными и акциями материнской компании класса А, говорится в сообщении Яндекса.
Помимо руководства Яндекса, в группу покупателей входят фонд, связанный с нефтяным гигантом ПАО «Лукойл», и несколько предпринимателей, ни один из которых не попал под санкции, говорится в сообщении.
Переговоры шли больше года, поскольку техническая фирма пыталась справиться с последствиями российской войны в Украине. Это открывает путь материнской компании Yandex, зарегистрированной в Нидерландах, для разработки некоторых проектов за рубежом.
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Яндекс также владеет популярным приложением для заказа поездок и платформой электронной коммерции в россии.

Справка Finance.ua:

  • основатель Яндекса Аркадий Волож попал под санкции Европейского Союза в июне 2022 года;
  • Яндекс продал свой политически важный сервис агрегации новостей вскоре после того, как на него наложили санкции. Волож, живущий в Израиле, осудил войну в августе. Его семейный траст владеет 8,5% Яндекса и контролирует 45%;
  • компания зарегистрирована в Нидерландах с 2007 года, что было общей стратегией для российских компаний, ищущих иностранных инвесторов. Ее акции торговались на Nasdaq, пока они не были приостановлены после вторжения россии в Украину.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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