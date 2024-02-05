Яндекс разрывает связи с россией — Finance.ua

Яндекс разрывает связи с россией Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

Yandex NV достигло соглашения о продаже своего российского бизнеса в рамках сделки на сумму около 5,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg

Инвесторы получат доли в ПАО «Яндекс Интернешнл», которое в конце прошлого года было зарегистрировано в Калининградской особой экономической зоне россии.

Общая стоимость сделки составит 475 миллиардов рублей с учетом корректировок и будет выплачиваться наличными и акциями материнской компании класса А, говорится в сообщении Яндекса.

Помимо руководства Яндекса, в группу покупателей входят фонд, связанный с нефтяным гигантом ПАО «Лукойл», и несколько предпринимателей, ни один из которых не попал под санкции, говорится в сообщении.

Переговоры шли больше года, поскольку техническая фирма пыталась справиться с последствиями российской войны в Украине. Это открывает путь материнской компании Yandex, зарегистрированной в Нидерландах, для разработки некоторых проектов за рубежом.

Яндекс также владеет популярным приложением для заказа поездок и платформой электронной коммерции в россии.

Справка Finance.ua:

основатель Яндекса Аркадий Волож попал под санкции Европейского Союза в июне 2022 года;

Яндекс продал свой политически важный сервис агрегации новостей вскоре после того, как на него наложили санкции. Волож, живущий в Израиле, осудил войну в августе. Его семейный траст владеет 8,5% Яндекса и контролирует 45%;

компания зарегистрирована в Нидерландах с 2007 года, что было общей стратегией для российских компаний, ищущих иностранных инвесторов. Ее акции торговались на Nasdaq, пока они не были приостановлены после вторжения россии в Украину.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.