Xiaomi зарегистрировала название для первого электромобиля марки — Finance.ua

Xiaomi зарегистрировала название для первого электромобиля марки 05.03.2023, 00:56 — Фондовый рынок

Компания Xiaomi Technology зарегистрировала торговую марку Modena вместе с некоторыми вариантами кодового названия, при этом в описании торговой марки говорится, что она будет использоваться с транспортными средствами.

Ранее ходили слухи, что первый автомобиль Xiaomi под кодовым названием Modena будет выпускаться в двух версиях. Также ходили слухи, что Xiaomi разрабатывает второй серийный автомобиль под кодовым названием Lemans, который должен быть выпущен в 2025 году.

Сообщается, что Xiaomi интенсивно работает над автомобилем Modena с участием более 2300 сотрудников отдела исследований и разработок. Ожидается, что первый автомобиль Xiaomi будет запущен в серийное производство в 2024 году.

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