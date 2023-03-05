Xiaomi зарегистрировала название для первого электромобиля марки — Finance.ua
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Xiaomi зарегистрировала название для первого электромобиля марки

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi Technology зарегистрировала торговую марку Modena вместе с некоторыми вариантами кодового названия, при этом в описании торговой марки говорится, что она будет использоваться с транспортными средствами.
Ранее ходили слухи, что первый автомобиль Xiaomi под кодовым названием Modena будет выпускаться в двух версиях. Также ходили слухи, что Xiaomi разрабатывает второй серийный автомобиль под кодовым названием Lemans, который должен быть выпущен в 2025 году.
Сообщается, что Xiaomi интенсивно работает над автомобилем Modena с участием более 2300 сотрудников отдела исследований и разработок. Ожидается, что первый автомобиль Xiaomi будет запущен в серийное производство в 2024 году.
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По материалам:
mmr.ua
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