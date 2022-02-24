Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной камерой — Finance.ua

Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной камерой

Компания Xiaomi уже использовала всплывающие камеры в своих смартфонах, и, как видно, не забросила эту идею.

Технологический гигант опубликовал новый патент, в котором описан складной смартфон со всплывающей селфи-камерой, позволяющей работать в полноэкранном режиме на основном дисплее.

Фронтальная камера расположена в выдвижном механизме, который, вероятно, будет моторизованным. Судя по всему, состоит она из двух датчиков изображения.

Патент Xiaomi, www.gizmochina.com

По изображениям видно, что смартфон имеет две панели дисплея. Основной дисплей большего размера складывается вовнутрь, а на одной из внешних панелей находится дополнительный дисплей меньшего размера. На второй тыльной панели можно видеть основную камеру, которая состоит из трех датчиков изображения.

Патент Xiaomi, www.gizmochina.com

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью