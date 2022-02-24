Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной камерой — Finance.ua
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Xiaomi запатентовала складной смартфон с выдвижной камерой

Сегодня 01:33Технологии&Авто
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Компания Xiaomi уже использовала всплывающие камеры в своих смартфонах, и, как видно, не забросила эту идею.
Технологический гигант опубликовал новый патент, в котором описан складной смартфон со всплывающей селфи-камерой, позволяющей работать в полноэкранном режиме на основном дисплее.
Фронтальная камера расположена в выдвижном механизме, который, вероятно, будет моторизованным. Судя по всему, состоит она из двух датчиков изображения.
Патент Xiaomi Патент Xiaomi, www.gizmochina.com
По изображениям видно, что смартфон имеет две панели дисплея. Основной дисплей большего размера складывается вовнутрь, а на одной из внешних панелей находится дополнительный дисплей меньшего размера. На второй тыльной панели можно видеть основную камеру, которая состоит из трех датчиков изображения.
Патент Xiaomi Патент Xiaomi, www.gizmochina.com
По материалам: iTechua
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