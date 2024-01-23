Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото) — Finance.ua

Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото) Сегодня 20:41 — Фондовый рынок

Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото)

Китайская технологическая корпорация Xiaomi планирует войти в рынок смартфонов-раскладушек со своей новой моделью, напоминающей Samsung Galaxy Z Flip4. По информации MySmartPrice, новый смартфон, получивший название Mix Flip, уже прошел сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Одной из ключевых особенностей Mix Flip является поддержка спутниковой связи, позволяющая осуществлять связь с помощью спутников на низкой околоземной орбите, когда сотовая связь недоступна. Эта функция становится все более востребованной в современных условиях, где надежность связи критически важна.

По данным журналистов, Mix Flip будет оборудован мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечит высокую производительность. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру с трехкратным оптическим зумом и актуальную версию операционной системы Android.

Спутниковая связь в смартфонах не является широко распространенной функцией, и ее наличие отмечается лишь в нескольких моделях, таких как iPhone и Huawei Mate 50. Однако, в 2022 году компания Qualcomm заключила соглашения с несколькими производителями смартфонов, включая Xiaomi, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo и Honor, чтобы обеспечить их устройства поддержкой спутниковой связи.

Это открытие может являться значительным шагом для Xiaomi в конкуренции с другими производителями на рынке складных смартфонов и открывает новые возможности для пользователей обеспечения связью в самых отдаленных уголках мира.

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