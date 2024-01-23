Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото)

Фондовый рынок
29
Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото)
Xiaomi выпустит раскладушку со спутниковой связью (фото)
Китайская технологическая корпорация Xiaomi планирует войти в рынок смартфонов-раскладушек со своей новой моделью, напоминающей Samsung Galaxy Z Flip4. По информации MySmartPrice, новый смартфон, получивший название Mix Flip, уже прошел сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).
Одной из ключевых особенностей Mix Flip является поддержка спутниковой связи, позволяющая осуществлять связь с помощью спутников на низкой околоземной орбите, когда сотовая связь недоступна. Эта функция становится все более востребованной в современных условиях, где надежность связи критически важна.
По данным журналистов, Mix Flip будет оборудован мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечит высокую производительность. Ожидается, что смартфон получит тройную камеру с трехкратным оптическим зумом и актуальную версию операционной системы Android.
Спутниковая связь в смартфонах не является широко распространенной функцией, и ее наличие отмечается лишь в нескольких моделях, таких как iPhone и Huawei Mate 50. Однако, в 2022 году компания Qualcomm заключила соглашения с несколькими производителями смартфонов, включая Xiaomi, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo и Honor, чтобы обеспечить их устройства поддержкой спутниковой связи.
Это открытие может являться значительным шагом для Xiaomi в конкуренции с другими производителями на рынке складных смартфонов и открывает новые возможности для пользователей обеспечения связью в самых отдаленных уголках мира.
По материалам:
t4.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.