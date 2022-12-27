Xiaomi выпустили первую глобальную бета-версию MIUI 14: кто получит — Finance.ua

Xiaomi выпустили первую глобальную бета-версию MIUI 14: кто получит Сегодня 05:26 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустили первую глобальную бета-версию MIUI 14: кто получит

Европейское сообщество Xiaomi подготовило бета-версию MIUI 14 для пользователей смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO.

Несмотря на то, что новая оболочка MIUI 14 пока что была официально представлена только на китайском рынке благодаря известному сообществу Xiaomi.EU в свободном доступе появилась первая бета-версия MIUI 14 на основе Android 13 для глобальных пользователей.

Бета-версия доступна для относительно большого количества устройств, среди которых как флагманские модели Xiaomi, так и смартфоны среднего класса суббрендов Redmi и POCO.

Прошивка доступна на некоторых языках и предлагает новые функции, которые недавно были доступны только китайским пользователям.

Список совместимых с MIUI 14 от Xiaomi.EU смартфонов:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12s pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Lite;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Citizen;

Redmi K40 (POCO F3);

Redmi K40S (POCO F4);

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro +;

Redmi K50G (POCO F4 GT);

Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro).

Технофан По материалам:

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