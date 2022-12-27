Xiaomi выпустили первую глобальную бета-версию MIUI 14: кто получит — Finance.ua

Xiaomi выпустили первую глобальную бета-версию MIUI 14: кто получит
Европейское сообщество Xiaomi подготовило бета-версию MIUI 14 для пользователей смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO.
Несмотря на то, что новая оболочка MIUI 14 пока что была официально представлена только на китайском рынке благодаря известному сообществу Xiaomi.EU в свободном доступе появилась первая бета-версия MIUI 14 на основе Android 13 для глобальных пользователей.
Бета-версия доступна для относительно большого количества устройств, среди которых как флагманские модели Xiaomi, так и смартфоны среднего класса суббрендов Redmi и POCO.
Прошивка доступна на некоторых языках и предлагает новые функции, которые недавно были доступны только китайским пользователям.
Список совместимых с MIUI 14 от Xiaomi.EU смартфонов:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12s pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Lite;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi Citizen;
- Redmi K40 (POCO F3);
- Redmi K40S (POCO F4);
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro +;
- Redmi K50G (POCO F4 GT);
- Redmi K50 Ultra (Xiaomi 12T Pro).
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