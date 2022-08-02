Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона — Finance.ua

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Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона
Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона
Xiaomi презентовала собственное видение умных очков Mijia Glasses Camera, разработка которых велась в течение двух лет.
В отличие от многих концептов других компаний, это реальный продукт, готовый для массового производства и продажи. При этом цена оригинального аксессуара сравнима с покупкой смартфона среднего класса.
Выглядят смарт-очки от Xiaomi далеко не как обычные. Они достаточно громоздкие, с двумя большими модулями на дужках. Весит гаджет около 100 граммов. В компании утверждают, что «ориентированная на будущее» камера выполнена в форме удобного носимого устройства.
Гаджет построен на базе неназванного восьмиядерного процессора Qualcomm, оснащён 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ. Для коммуникации и связи со смартфоном предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Пока не известно, могут ли очки работать полностью в автономном режиме.
Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона
Новинка оборудована 0,23-дюймовым дисплем micro-OLED производства Sony с плотностью пикселей 328 ppi и максимальной яркостью 300 нит. Отмечается, что информация на гаджете хорошо видна даже в солнечную погоду. 50-мегапиксельная основная камера и «перископ» на 8 Мп в связке с системой оптической стабилизации обеспечивают 5-кратный оптический и 15-кратный цифровой зум.
По заверению производителя, одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1020 мАч хватает на 100 минут непрерывной записи видео. Магнитная зарядка мощностью 10 Вт позволяет восполнить 80% энергии за 30 минут. О возможностях очков известно не так много. С их помощью можно записывать видео и делать фото с дальнейшим редактированием на смартфоне. Кроме того, устройство способно осуществлять перевод с одного языка на другой и показывать разный контент в режиме дополненной реальности.
Для первых покупателей в Китае очки доступны по цене $370, в рознице они будут стоить $400.
По материалам:
china-review.com.ua
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