Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона — Finance.ua

Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона 02.08.2022, 01:43 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила смарт-очки с крутой камерой по цене смартфона

Xiaomi презентовала собственное видение умных очков Mijia Glasses Camera, разработка которых велась в течение двух лет.

В отличие от многих концептов других компаний, это реальный продукт, готовый для массового производства и продажи. При этом цена оригинального аксессуара сравнима с покупкой смартфона среднего класса.

Выглядят смарт-очки от Xiaomi далеко не как обычные. Они достаточно громоздкие, с двумя большими модулями на дужках. Весит гаджет около 100 граммов. В компании утверждают, что «ориентированная на будущее» камера выполнена в форме удобного носимого устройства.

Гаджет построен на базе неназванного восьмиядерного процессора Qualcomm, оснащён 3 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32 ГБ. Для коммуникации и связи со смартфоном предусмотрены модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Пока не известно, могут ли очки работать полностью в автономном режиме.

Новинка оборудована 0,23-дюймовым дисплем micro-OLED производства Sony с плотностью пикселей 328 ppi и максимальной яркостью 300 нит. Отмечается, что информация на гаджете хорошо видна даже в солнечную погоду. 50-мегапиксельная основная камера и «перископ» на 8 Мп в связке с системой оптической стабилизации обеспечивают 5-кратный оптический и 15-кратный цифровой зум.

По заверению производителя, одного заряда встроенного аккумулятора ёмкостью 1020 мАч хватает на 100 минут непрерывной записи видео. Магнитная зарядка мощностью 10 Вт позволяет восполнить 80% энергии за 30 минут. О возможностях очков известно не так много. С их помощью можно записывать видео и делать фото с дальнейшим редактированием на смартфоне. Кроме того, устройство способно осуществлять перевод с одного языка на другой и показывать разный контент в режиме дополненной реальности.

Для первых покупателей в Китае очки доступны по цене $370, в рознице они будут стоить $400.

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