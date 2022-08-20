Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке — Finance.ua

Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке
Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал на международном рынке смартфон среднего уровня M4 5G, оборудованный процессором MediaTek. На аппарат установлена операционная система Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13.
Модель Poco M4 5G дебютировала в Китае в апреле: устройство получило чип Dimensity 700, 6,58-дюймовый дисплей формата Full HD+ (1080 × 2400 точек) с частотой обновления 90 Гц, фронтальную камеру с 8-мегапиксельным сенсором и двойную тыльную камеру в конфигурации 50 + 2 млн пикселей.
Глобальная версия смартфона также наделена процессором Dimensity 700 (восемь ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2, модем 5G) и 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с частотой 90 Гц.
В то же время система камер претерпела изменения. Фронтальный модуль теперь базируется на 5-мегапиксельном датчике, а тыльная система объединяет блоки с 13 и 2 млн пикселей.
В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, инфракрасный порт, 3,5-мм гнездо для наушников, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-Вт зарядкой.
В продажу поступят версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, наделённые флеш-накопителем на 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена пока не уточняется.
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