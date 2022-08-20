Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке — Finance.ua

Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке Сегодня 03:19 — Фондовый рынок

Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал на международном рынке смартфон среднего уровня M4 5G, оборудованный процессором MediaTek. На аппарат установлена операционная система Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13.

Модель Poco M4 5G дебютировала в Китае в апреле: устройство получило чип Dimensity 700, 6,58-дюймовый дисплей формата Full HD+ (1080 × 2400 точек) с частотой обновления 90 Гц, фронтальную камеру с 8-мегапиксельным сенсором и двойную тыльную камеру в конфигурации 50 + 2 млн пикселей.

Глобальная версия смартфона также наделена процессором Dimensity 700 (восемь ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2, модем 5G) и 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с частотой 90 Гц.

В то же время система камер претерпела изменения. Фронтальный модуль теперь базируется на 5-мегапиксельном датчике, а тыльная система объединяет блоки с 13 и 2 млн пикселей.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, инфракрасный порт, 3,5-мм гнездо для наушников, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-Вт зарядкой.

В продажу поступят версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, наделённые флеш-накопителем на 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена пока не уточняется.

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