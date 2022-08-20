Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке

Фондовый рынок
1
Бренд Poco, созданный китайской компанией Xiaomi, анонсировал на международном рынке смартфон среднего уровня M4 5G, оборудованный процессором MediaTek. На аппарат установлена операционная система Android 12 с фирменной надстройкой MIUI 13.
Xiaomi выпустила Poco M4 5G на глобальном рынке
Модель Poco M4 5G дебютировала в Китае в апреле: устройство получило чип Dimensity 700, 6,58-дюймовый дисплей формата Full HD+ (1080 × 2400 точек) с частотой обновления 90 Гц, фронтальную камеру с 8-мегапиксельным сенсором и двойную тыльную камеру в конфигурации 50 + 2 млн пикселей.
Глобальная версия смартфона также наделена процессором Dimensity 700 (восемь ядер с частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Arm Mali-G57 MC2, модем 5G) и 6,58-дюймовым экраном Full HD+ с частотой 90 Гц.
В то же время система камер претерпела изменения. Фронтальный модуль теперь базируется на 5-мегапиксельном датчике, а тыльная система объединяет блоки с 13 и 2 млн пикселей.
В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, контроллер NFC, инфракрасный порт, 3,5-мм гнездо для наушников, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с 18-Вт зарядкой.
В продажу поступят версии с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти, наделённые флеш-накопителем на 64 и 128 Гбайт соответственно. Цена пока не уточняется.
По материалам:
3dnews.ru
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.