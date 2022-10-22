Xiaomi выпустила новый самый дешевый 70-дюймовый телевизор: цена (фото) — Finance.ua
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Xiaomi выпустила новый самый дешевый 70-дюймовый телевизор: цена (фото)

Фондовый рынок
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В Китае представили смарт-телевизор Redmi Smart TV A70. При невысокой стоимости новинка имеет огромный 4K-дисплей, занимающий 96% лицевой панели и поддерживающий отображение одного миллиарда цветов, пишет tehnofan.
Xiaomi выпустила новый самый дешевый 70-дюймовый телевизор: цена (фото)
Redmi Smart TV A70 оснащен 70-дюймовым экраном с разрешением 3840×2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, охватом 78% цветового пространства DCI-P3, а также способен отображать 1 миллиард цветов. В основе телевизора лежит четырехъядерный процессор A35 в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Также модуль Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, два динамика на 10 Вт каждый, два порта USB и HDMI, интерфейс S/PDIF, AV-вход и сетевой порт.
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Redmi Smart TV A70 может управлять другими устройствами умного дома и поддерживает основные протоколы проекции экрана со смартфонов Android и iOS, а также ноутбуков Windows и Mac.
Новинка уже появилась в продаже по цене в $420.
По материалам:
Finance.ua
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