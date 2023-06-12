Xiaomi выпустила новые недорогие "умные" очки 12.06.2023, 02:37 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила новые недорогие "умные" очки

Xiaomi объявила о начале продаж «умных» аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses. Внешне они не отличаются от обычных, но в их дужки встроены динамики, направляющие звук непосредственно владельцу.

Цена новинки составляет 799 юаней (около 4200 грн). Сразу после начала продаж их раскупили в официальном магазине Xiaomi Mall, при этом их пока что можно купить в JD.com, сообщает iThome.

Корпус смарт-очков защищен от воды и пыли по стандарту IP54, а стекло может быть как прозрачным, так и солнцезащитным. Есть функция одновременного сопряжения с двумя устройствами и шумоподавления при звонках. Полной зарядки хватает на семь часов разговоров или десять часов музыки.

С обеих сторон у них расположены сенсорные области протяженностью по 30 мм, что позволяет управлять устройством любой рукой. Кроме того, умные аудиоочки Mijia поддерживают несколько голосовых помощников. Аксессуар доступен в пяти вариантах с разными оправами.

Новинка доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках типа AliExpress.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.