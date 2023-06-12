Xiaomi выпустила новые недорогие &quot;умные&quot; очки — Finance.ua
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Xiaomi выпустила новые недорогие "умные" очки

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила новые недорогие &quot;умные&quot; очки
Xiaomi выпустила новые недорогие "умные" очки
Xiaomi объявила о начале продаж «умных» аудиоочков Mijia Smart Audio Glasses. Внешне они не отличаются от обычных, но в их дужки встроены динамики, направляющие звук непосредственно владельцу.
Цена новинки составляет 799 юаней (около 4200 грн). Сразу после начала продаж их раскупили в официальном магазине Xiaomi Mall, при этом их пока что можно купить в JD.com, сообщает iThome.
Xiaomi выпустила новые недорогие &quot;умные&quot; очки
Корпус смарт-очков защищен от воды и пыли по стандарту IP54, а стекло может быть как прозрачным, так и солнцезащитным. Есть функция одновременного сопряжения с двумя устройствами и шумоподавления при звонках. Полной зарядки хватает на семь часов разговоров или десять часов музыки.
С обеих сторон у них расположены сенсорные области протяженностью по 30 мм, что позволяет управлять устройством любой рукой. Кроме того, умные аудиоочки Mijia поддерживают несколько голосовых помощников. Аксессуар доступен в пяти вариантах с разными оправами.
Новинка доступна для покупки только на китайском рынке, но вскоре ее наверняка можно будет найти и на торговых площадках типа AliExpress.

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По материалам:
УНІАН
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