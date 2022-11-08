Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт — Finance.ua

Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт

$627, Китайская компания Xiaomi недавно представила недорогое устройство MIJIA Outdoor Power Supply 1000. Продаваться оно будет по сообщает издание gizmochina.com.

Гаджет очень компактный, имеет симпатичный дизайн и UL-аккумулятор емкостью 280 500 мАч, что немного больше, чем у версии Pro, которая, кстати, стоит несколько дороже. Но об этом позже. А что касается рассматриваемого девайса, то, как заявляет производитель, он может выдержать подряд 800 циклов зарядки/разрядки, после чего эффективность снизится всего лишь на 20%. Работать может и в холод и в жару, не перегревается. За температурным режимом следят 20 сенсоров.

Мощность устройства достигает 220 В/160 Вт, максимум — это 240 Вт, при условии применения привода Shengwei. Портативная электростанция рассчитана на бытовую и смарт-электронику с высоким энергопотреблением, например, электросковороду мощностью 1 кВт блок будет питать 1 час. Вообще, Xiaomi MIJIA 1000 справится с зарядкой 13-ти устройств одновременно. Это могут быть кухонные электроприборы, вроде электрочайника, тостера, кофеварки; предметы быта, типа фена, плойки; «умные» гаджеты — смартфон, фитнес-браслет, беспроводные наушники, планшет и пр.

В комплект поставки входит специальный аппс MIJIA, позволяющий пользователю управлять устройством, отслеживать уровень заряда и энергопотребления. Портативная электростанция, кроме прочего, способна заряжаться от солнечной батареи MIJIA мощностью 100 Вт, при чем достаточно быстро.

Внешний источника питания Xiaomi MIJIA 1000 стоит на внутреннем рынке Китая $627. Пока что можно оформить предзаказ. Цена данной модели существенно ниже, чем цена версии Pro — $891, однако качество не хуже.

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