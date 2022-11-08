Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт — Finance.ua
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Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт

Технологии&Авто
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Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт
Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт
Китайская компания Xiaomi недавно представила недорогое устройство MIJIA Outdoor Power Supply 1000. Продаваться оно будет по $627, сообщает издание gizmochina.com.
Гаджет очень компактный, имеет симпатичный дизайн и UL-аккумулятор емкостью 280 500 мАч, что немного больше, чем у версии Pro, которая, кстати, стоит несколько дороже. Но об этом позже. А что касается рассматриваемого девайса, то, как заявляет производитель, он может выдержать подряд 800 циклов зарядки/разрядки, после чего эффективность снизится всего лишь на 20%. Работать может и в холод и в жару, не перегревается. За температурным режимом следят 20 сенсоров.
Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт
Мощность устройства достигает 220 В/160 Вт, максимум — это 240 Вт, при условии применения привода Shengwei. Портативная электростанция рассчитана на бытовую и смарт-электронику с высоким энергопотреблением, например, электросковороду мощностью 1 кВт блок будет питать 1 час. Вообще, Xiaomi MIJIA 1000 справится с зарядкой 13-ти устройств одновременно. Это могут быть кухонные электроприборы, вроде электрочайника, тостера, кофеварки; предметы быта, типа фена, плойки; «умные» гаджеты — смартфон, фитнес-браслет, беспроводные наушники, планшет и пр.
В комплект поставки входит специальный аппс MIJIA, позволяющий пользователю управлять устройством, отслеживать уровень заряда и энергопотребления. Портативная электростанция, кроме прочего, способна заряжаться от солнечной батареи MIJIA мощностью 100 Вт, при чем достаточно быстро.
Xiaomi выпустила бюджетную электростанцию мощностью 2400 Вт
Внешний источника питания Xiaomi MIJIA 1000 стоит на внутреннем рынке Китая $627. Пока что можно оформить предзаказ. Цена данной модели существенно ниже, чем цена версии Pro — $891, однако качество не хуже.
По материалам:
Фокус
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