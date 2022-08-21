Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей — Finance.ua
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Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей

Технологии&Авто
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Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей
Xiaomi тестирует 140 автономных электромобилей
Xiaomi впервые объявила о своих планах выйти в мир электромобилей в прошлом году. А недавно выступая во время корпоративного мероприятия, генеральный директор Лей Цзюнь сказал, что у компании уже есть рабочая сила из 500 сотрудников, занимающихся исключительно разработкой технологий автономного вождения для своих электромобилей.
Он добавил, что автопроизводитель уже выделил 3,3 миллиарда юаней (490 миллионов долларов) на инициативу самостоятельного вождения, сообщает Reuters.
Информация о развертывании компанией прототипов автономных транспортных средств появилась менее чем через две недели после сообщения о том, что Xiaomi общалась с представителями Национальной комиссии по развитию и реформам в Китае, но сталкивается с трудностями в получении одобрения регуляторных органов для своего проекта автомобиля.
Xiaomi уже выделила 10 миллиардов долларов на автомобильное предприятие и планировала представить свой первый электромобиль в 2024 году.
Новые компании, выходящие на автомобильное пространство Китая, должны подать документы, чтобы подтвердить свои финансовые и технологические возможности. Этот процесс часто занимает несколько месяцев, а в некоторых случаях правительство полностью отклоняет заявки. Хотя Xiaomi еще не получила необходимые одобрения для своего проекта автомобиля, это, кажется, не отменяет планов по его появлению.
На самом деле Xiaomi уже начала работу над своим первым автомобильным заводом, расположенным в Пекине. «Трудности Xiaomi с получением лицензии на производство автомобилей в Китае могут помешать разработке электромобилей и отложить дебют, запланированный на 2024 год», — недавно заявили об этой проблеме аналитики Bloomberg Intelligence Стивен Ценг и Шон Чен.
«Эта задержка может продлить бремя больших затрат на исследования и разработки, а также инвестиций в основные средства, и может повлиять на долю рынка, поскольку китайский сегмент электромобилей становится все более переполненным быстрорастущими конкурентами Nio, Xpeng и Li Auto», — пишут эксперты Bloomberg.
По материалам:
Телеканал 24
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