Xiaomi Smart Band 7 Pro сравнили с базовой версией браслета (фото) — Finance.ua
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Xiaomi Smart Band 7 Pro сравнили с базовой версией браслета (фото)

Фондовый рынок
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В Китае начались продажи Xiaomi Smart Band 7 Pro. Первые владельцы уже стали публиковать снимки, сравнивающие продвинутую и базовую версию фитнес-браслета.
Xiaomi Smart Band 7 Pro сравнили с базовой версией браслета (фото)
Визуально отличия достаточно сильно бросаются в глаза. Причина в том, что устройства получили разные по размеру и форме дисплеи. Если Band 7 имеет вытянутую матрицу, которая заканчивается полукругами на краях, то Band 7 Pro — как минимум вдвое шире. Углы прямоугольного дисплея легонько скруглены. Новинка получила экран диагональю 1,64 дюйма.
Оценить отличия можно на фото со сравнением пользователей. Благодаря использованию идентичного оформления рабочего экрана можно более отчетливо заметить все отличия. На снимке фитнес-браслет выводит дату, время, показания из шагомера. На обычной версии выводится к тому же пульс. Xiaomi Smart Band 7 Pro получил больший по емкости аккумулятор, а также GPS-модуль. В общем модель больше соответствует сегменту смарт-часов, чем группе фитнес-браслетов, если смотреть только на дизайн.
По материалам:
itechua
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