Xiaomi прекращает поддержку трех популярных смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекращает поддержку трех популярных смартфонов
После более чем трех лет пребывания на рынке смартфон Redmi Note 9 уходит в прошлое. «Сяоми» сообщил о завершении жизненного цикла устройства и теперь оно не будет получать официальную поддержку, ремонт и обновления.
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Наряду с указанным смартфоном, без поддержки остались Redmi 9 и POCO M2. Все три устройства собрали впечатляющее количество продаж и все еще используются миллионами людей по всему миру. Тем не менее, они остаются без официальной поддержки как на уровне программного обеспечения, так и что касается ремонта от официальных техников.
Эта новость от XiomiUI разочаровала, прежде всего, владельцев Redmi Note 9, даже после трех лет пребывания на рынке продолжает оставаться весьма актуальным смартфоном, особенно для использования в повседневных приложениях.
Однако остается надежда на пересмотр сеомовцами своего решения, как в случае с Redmi Note 9 Pro, который несколько дней назад был удален из списка неподдерживаемых устройств.
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