Xiaomi прекращает обновлять сразу пять своих смартфонов — Finance.ua

Xiaomi прекращает обновлять сразу пять своих смартфонов 05.01.2023, 00:21 — Фондовый рынок

В настоящее время стало известно о прекращении поддержки пяти смартфонов бренда: Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и Redmi K30 (aka POCO X2 для глобального рынка).

Об этом сообщает инсайдер и датамайнер @kacskrz. Он отметил, что Xiaomi добавила перечисленные смартфоны в список EOL (End Of Life). Это означает, что китайский производитель перестает выпускать тестовые версии этих моделей.

Смартфоны еще некоторое время получат только стабильные прошивки, но вот MIUI 14 пользователям Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и Redmi K30 ждать не стоит.

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iLenta По материалам:

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