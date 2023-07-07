Xiaomi представила 35-долларовый гаджет для релаксации и массажа — Finance.ua
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Xiaomi представила 35-долларовый гаджет для релаксации и массажа

Фондовый рынок
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Xiaomi представила 35-долларовый гаджет для релаксации и массажа
Xiaomi представила 35-долларовый гаджет для релаксации и массажа
На этой неделе в Китае стартовали продажи массажного пистолета Mini Fascia Gun 2C. Он продвигается Xiaomi на рынке под брендом Mijia.
Гаджет комплектуется 58 Вт магнитным двигателем. В течение минуты он производит 2 500 ударов. Емкость аккумуляторного блока массажного пистолета составляет 1 900 мА*ч. В Xiaomi утверждают, что на одном заряде АКБ он может проработать 30 дней. Уровень шума устройства для релаксации и массажа не превышает 40 дБ.
Приобрести массажный пистолет можно на Xiaomi Mall, Jingdong Mall и прочих китайских торговых платформах. Его стоимость составляет 35 USD. Будет ли устройство для массажа доступно для покупки на глобальном рынке, не сообщается.
По материалам:
prostomob
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