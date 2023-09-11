Xiaomi поступил в производство: подробности и характеристики — Finance.ua

Xiaomi поступил в производство: подробности и характеристики 11.09.2023, 01:34 — Технологии&Авто

Xiaomi поступил в производство: подробности и характеристики

В Китае стартовала сборка автомобилей Xiaomi. Машины выпускают на современном предприятии в пригороде Пекина.

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Пока что о полномасштабном производстве речь не идет — собирают примерно по 50 машин в неделю. Это предсерийные машины пробной партии, уже участвующие в испытаниях в окрестностях Пекина.

Сейчас предприятие ждет разрешения на выпуск авто в больших количествах от министерства промышленности и информационных технологий Китая — его должны предоставить до конца года. Параллельно на завод начали активно набирать персонал.

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Ожидается, что через четыре месяца после начала массового производства завод выйдет на объемы в 10 000 авто в месяц, а через год выйдет на полную мощность — он способен выпускать до 150 000 машин ежегодно.

Авто Xiaomi имеет заводское обозначение MS11 и может получить название Modena. Обтекаемый седан D-класса будет стоить примерно 200 000 — 260 000 юаней ($27 500 — 36 500) в базовой версии и бросит вызов Tesla Model 3.

Известно, что новый Xiaomi MS11 получит большую батарею емкостью 101 кВт∙ч. Запас хода будет составлять до 800 км в заднеприводном варианте и примерно 600−650 км — в полноприводном.

Фокус По материалам:

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