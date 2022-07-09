Xiaomi отказалась обновлять несколько смартфонов до MIUI 13 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi отказалась обновлять несколько смартфонов до MIUI 13

Фондовый рынок
18
После появления версии MIUI 13 на базе Android 11 многие пользователи смартфонов прошлых лет надеялись получить обновления на свои гаджеты.
Благодаря бета-тестеровщикам, еще в ноябре прошлого года стало известно, что внутреннее тестирование прошивки получили все смартфоны (в среднем бюджете), выпущенные в 2019 году, и если выражаться на понятном языке, то компания рассматривала возможность обновления этих моделей до актуальной версии MIUI.
К примеру, Redmi Note 8 получил первую версию MIUI 13 еще в декабре, о чем свидетельствует следующее изображение, на котором видно, что MIUI 13 основана на Android 11 была выпущена для этого смартфона.
Тестирование, в ходе которого разработчики работали над повышением стабильности системы, длилось почти полгода до версии MIUI 13 от 16 июня.
Но теперь одним из представителей компании (на форуме Xiaomi) было официально объявлено о том, что разработка и тестирование новых версий MIUI 13 прекращена, другими словами, шансов на то, что Redmi Note 8 будет обновлена, нет.
Кроме Redmi Note 8, компания закончила разработку для старшей модели серии — Redmi Note 8 Pro, которой, несомненно, хватило бы производительности на работу с новой версией системы. И конечно Redmi Note 8T тоже не получит новой MIUI.
Кроме того, наблюдаются сложности с адаптацией MIUI 13 для некоторых моделей серий Redmi 9 и Redmi Note 9, но никаких комментариев от компании не поступало, бета-версии продолжают выпускаться регулярно.
По материалам:
itechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.