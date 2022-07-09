Xiaomi отказалась обновлять несколько смартфонов до MIUI 13 — Finance.ua

Xiaomi отказалась обновлять несколько смартфонов до MIUI 13 09.07.2022, 01:24 — Фондовый рынок

После появления версии MIUI 13 на базе Android 11 многие пользователи смартфонов прошлых лет надеялись получить обновления на свои гаджеты.

Благодаря бета-тестеровщикам, еще в ноябре прошлого года стало известно, что внутреннее тестирование прошивки получили все смартфоны (в среднем бюджете), выпущенные в 2019 году, и если выражаться на понятном языке, то компания рассматривала возможность обновления этих моделей до актуальной версии MIUI.

К примеру, Redmi Note 8 получил первую версию MIUI 13 еще в декабре, о чем свидетельствует следующее изображение, на котором видно, что MIUI 13 основана на Android 11 была выпущена для этого смартфона.

Тестирование, в ходе которого разработчики работали над повышением стабильности системы, длилось почти полгода до версии MIUI 13 от 16 июня.

Но теперь одним из представителей компании (на форуме Xiaomi) было официально объявлено о том, что разработка и тестирование новых версий MIUI 13 прекращена, другими словами, шансов на то, что Redmi Note 8 будет обновлена, нет.

Кроме Redmi Note 8, компания закончила разработку для старшей модели серии — Redmi Note 8 Pro, которой, несомненно, хватило бы производительности на работу с новой версией системы. И конечно Redmi Note 8T тоже не получит новой MIUI.

Кроме того, наблюдаются сложности с адаптацией MIUI 13 для некоторых моделей серий Redmi 9 и Redmi Note 9, но никаких комментариев от компании не поступало, бета-версии продолжают выпускаться регулярно.

itechua По материалам:

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