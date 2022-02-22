Xiaomi оштрафовали за ложь в рекламе фитнес-браслета — Finance.ua

Xiaomi оштрафовали за ложь в рекламе фитнес-браслета

Xiaomi

Китайские СМИ сообщают, что Xiaomi была оштрафована за ложную информацию о продукте, которую она предоставляла в его рекламе. Самое интересное, что раньше компанию уже штрафовали за ложную рекламу.

Что произошло? На рекламной странице фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 NFC утверждается, что он поддерживает функцию «24-часовой мониторинг сна». Однако Пекинское бюро по надзору за рынком района Хайдянь обнаружило, что это не совсем так.

На самом же деле, как пишет источник, эта функция состоит из двух частей: записи ночного сна и записи нерегулярного сна. Если ночной сон составляет менее 60 минут, функция записи ночного сна не запишет его.

Что касается режима фиксации нерегулярного сна, он не сохраняет сон продолжительностью до 20 минут в течение дня.

Это означает, что рекламируемый Xiaomi «24-часовой мониторинг сна» работает не так, как себе представляют многие пользователи.

Сколько заплатит Xiaomi? Xiaomi была оштрафована на сумму около 12 630 долларов (80 000 юаней). Штраф был наложен за неточное описание функций продукта и нарушение закона «О рекламе».

О реакции компании пока ничего не известно. Однако, судя по тому, что Xiaomi уже штрафовали за ложную рекламу, когда она выдавала ЖК-экран за OLED-панель Samsung, производитель такие санкции в учет не принимает.

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