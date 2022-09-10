Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu — Finance.ua

Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu 10.09.2022, 00:56 — Фондовый рынок

Команда бенчмарку AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на август 2022 года.

С выходом новых платформ продолжают меняться рейтинги AnTuTu. В августе сразу в трех ценовых категориях вперед вырвались модели Xiaomi и Redmi.

В бюджетной категории до 1999 юаней (до $287) первое место занял Redmi Note 11T Pro, а второе — Redmi Note 10 Pro. Третье место принадлежит Vivo T2x.

Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от $288 до $432) стал Redmi K50 Gaming Edition, на втором месте — Motorola Edge X30, а на третьем оказался OnePlus Ace Racing Edition.

В категории от 3000 до 3999 юаней (от $433 до $576) на первом месте находится Lenovo Legion Y70, затем следуют Black Shark 5 Pro и Iqoo 10.

В категории от 4000 до 4999 юаней (от $577 до $720) первое место занял Xiaomi 12S, второе — Motorola Moto X30 Pro, а третье — Iqoo 9 Pro.

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Portaltele По материалам:

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