Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu — Finance.ua
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Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu

Фондовый рынок
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Команда бенчмарку AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на август 2022 года.
С выходом новых платформ продолжают меняться рейтинги AnTuTu. В августе сразу в трех ценовых категориях вперед вырвались модели Xiaomi и Redmi.
Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu
В бюджетной категории до 1999 юаней (до $287) первое место занял Redmi Note 11T Pro, а второе — Redmi Note 10 Pro. Третье место принадлежит Vivo T2x.
Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от $288 до $432) стал Redmi K50 Gaming Edition, на втором месте — Motorola Edge X30, а на третьем оказался OnePlus Ace Racing Edition.
Xiaomi и Redmi становятся чемпионами в рейтингах AnTuTu
В категории от 3000 до 3999 юаней (от $433 до $576) на первом месте находится Lenovo Legion Y70, затем следуют Black Shark 5 Pro и Iqoo 10.
В категории от 4000 до 4999 юаней (от $577 до $720) первое место занял Xiaomi 12S, второе — Motorola Moto X30 Pro, а третье — Iqoo 9 Pro.
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По материалам:
Portaltele
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