Xiaomi хочет ворваться в топ-5 автопроизводителей в ближайшие 20 лет — Finance.ua

Xiaomi хочет ворваться в топ-5 автопроизводителей в ближайшие 20 лет Сегодня 02:48 — Технологии&Авто

Xiaomi хочет ворваться в топ-5 автопроизводителей в ближайшие 20 лет

CEO Xiaomi Лей Джун рассказал об амбициях компании на рынке автомобилей.

По его словам, Xiaomi в ближайшие 15-20 лет хочет занять место в топ-5 мировых автопроизводителей. Это может звучать довольно оптимистично, учитывая, что компания до сих пор не представила свой первый автомобиль. Однако все больше технологических корпораций пробуют силы на рынке электрокаров.

Лей Джун признает, что Xiaomi Auto на 6-7 лет отстает от конкурентов в Китае, однако первый автомобиль компании должен выйти в 2024 году.

У компании есть большой опыт разработки программного обеспечения и разнообразных продуктов, поэтому они надеются быстро догнать других.

В прошлом году подразделение Xiaomi Auto привлекло $439 млн инвестиций. Штат составляет более 2300 сотрудников R&D. А первый электрокар компании уже приступил к зимним испытаниям.

Видение Xiaomi состоит в том, чтобы предложить безупречную интеграцию со всеми устройствами в нашей жизни — смартфонами, умными домами и автомобилями. Компания хочет предоставить пользователям полный комплекс устройств и сервисов.

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