Xiaomi грозит штраф в 2 млрд долларов — Finance.ua
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Xiaomi грозит штраф в 2 млрд долларов

Фондовый рынок
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Ресурс The Tech Outlook сообщает, что компания Xioami испытывает серьезные проблемы в Индии, которые обойдутся ей в 2 млрд долларов.
Управление правоприменения заявило в пятницу, что оно сообщило Xiaomi о нарушении Закона о валютном управлении. Согласно источнику, Xiaomi обвиняют в нарушениях на общую сумму около 660 млн долларов. Если точнее, речь идет о несанкционированном переводе такой суммы под видом роялти на зарубежный счет.
Управление уже арестовало соответствующую сумму на счетах Xiaomi Technology India Private Limited. Однако проблема в том, что, согласно закону, для продолжения работы в Индии компании придется заплатить штраф в размере чуть больше 2 млрд долларов.
По материалам:
t4.com.ua
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