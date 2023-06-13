Xiaomi грозит штраф в 2 млрд долларов — Finance.ua

Xiaomi грозит штраф в 2 млрд долларов Сегодня 23:23 — Фондовый рынок

Ресурс The Tech Outlook сообщает , что компания Xioami испытывает серьезные проблемы в Индии, которые обойдутся ей в 2 млрд долларов.

Управление правоприменения заявило в пятницу, что оно сообщило Xiaomi о нарушении Закона о валютном управлении. Согласно источнику, Xiaomi обвиняют в нарушениях на общую сумму около 660 млн долларов. Если точнее, речь идет о несанкционированном переводе такой суммы под видом роялти на зарубежный счет.

Управление уже арестовало соответствующую сумму на счетах Xiaomi Technology India Private Limited. Однако проблема в том, что, согласно закону, для продолжения работы в Индии компании придется заплатить штраф в размере чуть больше 2 млрд долларов.

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