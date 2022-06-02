Xiaomi Band 7 Pro может получить модуль GPS — Finance.ua
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Xiaomi Band 7 Pro может получить модуль GPS

02.06.2022, 00:54Технологии&Авто
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Порция свежайших инсайдов подтвердила готовность Xiaomi явить миру «умный» фитнес-трекер Band 7 Pro.
Благодаря сразу нескольким обнародованным накануне утечкам в «Вейбо» и «Твиттере» поклонники китайского бренда узнали о двух интересных особенностях перспективного девайса — большей, в сравнении с предшественниками, автономности и встроенном модуле GPS.
Также любители сенсаций выяснили вероятную дату премьерного показа устройства. Если всё будет нормально, презентация pro-версии Band 7 состоится во втором месяце лета.
С момента появления нового Xiaomi Band 7 слухи о версии Pro начали стремительно расти. Некоторые считают, что носимое устройство может дебютировать вместе с Xiaomi 12 Ultra. Однако официального подтверждения этому нет.
Авторы инсайдов прочат перспективному браслету батарейку на 700 мА/ч, большой дисплей и GPS. Источником указанной информации стал приведенный выше скриншот из приложения Mi Door Block.
Официальных комментариев Xiaomi по поводу озвученных слухов пока нет.
По материалам: prostomob
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