Xiaomi Band 7 Pro может получить модуль GPS — Finance.ua

Xiaomi Band 7 Pro может получить модуль GPS

Порция свежайших инсайдов подтвердила готовность Xiaomi явить миру «умный» фитнес-трекер Band 7 Pro.

Благодаря сразу нескольким обнародованным накануне утечкам в «Вейбо» и «Твиттере» поклонники китайского бренда узнали о двух интересных особенностях перспективного девайса — большей, в сравнении с предшественниками, автономности и встроенном модуле GPS.

Также любители сенсаций выяснили вероятную дату премьерного показа устройства. Если всё будет нормально, презентация pro-версии Band 7 состоится во втором месяце лета.

С момента появления нового Xiaomi Band 7 слухи о версии Pro начали стремительно расти. Некоторые считают, что носимое устройство может дебютировать вместе с Xiaomi 12 Ultra. Однако официального подтверждения этому нет.

Авторы инсайдов прочат перспективному браслету батарейку на 700 мА/ч, большой дисплей и GPS. Источником указанной информации стал приведенный выше скриншот из приложения Mi Door Block.

Официальных комментариев Xiaomi по поводу озвученных слухов пока нет.

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