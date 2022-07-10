Xiaomi 12 Lite вышел на международный рынок (фото, цена) — Finance.ua

Xiaomi 12 Lite вышел на международный рынок (фото, цена) Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

На международный рынок вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite, который стоит около $400 и базируется на процессоре Snapdragon 778G в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ основной памяти UFS 2.2, и это далеко не все.

Xiaomi 12 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Также встроен в дисплей датчик отпечатков пальцев.

Сяоми 12 лит

Основная камера с разрешением 108 МП использует сенсор Samsung HM2. Вместе с ней работают ультраширокоугольная камера 8 Мп и макрокамера 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камера, расположенная по центру передней панели.

В списке технических характеристик указана батарея емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, заряжающая телефон всего за 41 минуту, заявляет компания.

Цена. Xiaomi 12 Lite можно взять по цене $399 за модель 6 ГБ/128 ГБ, $449 за 8 ГБ/128 ГБ и $499 за 8 ГБ/128 ГБ.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.