Xiaomi 12 Lite вышел на международный рынок (фото, цена) — Finance.ua
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Xiaomi 12 Lite вышел на международный рынок (фото, цена)

Фондовый рынок
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На международный рынок вышел среднебюджетный Xiaomi 12 Lite, который стоит около $400 и базируется на процессоре Snapdragon 778G в паре с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ основной памяти UFS 2.2, и это далеко не все.
Xiaomi 12 Lite оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Также встроен в дисплей датчик отпечатков пальцев.
Сяоми 12&nbsp;лит
Сяоми 12 лит
Основная камера с разрешением 108 МП использует сенсор Samsung HM2. Вместе с ней работают ультраширокоугольная камера 8 Мп и макрокамера 2 Мп, а также 32-Мп селфи-камера, расположенная по центру передней панели.
В списке технических характеристик указана батарея емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, заряжающая телефон всего за 41 минуту, заявляет компания.
Цена. Xiaomi 12 Lite можно взять по цене $399 за модель 6 ГБ/128 ГБ, $449 за 8 ГБ/128 ГБ и $499 за 8 ГБ/128 ГБ.
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По материалам:
Portaltele
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