Xerox приостановил поставки продукции в россию — Finance.ua

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Xerox приостановил поставки продукции в россию

Сегодня 22:09Технологии&Авто
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Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию.
Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс, передает marketwatch.
По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и информирована об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.
Хейсс отметил, что российское подразделение не производит выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.
По материалам: Економічна Правда
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