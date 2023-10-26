X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков — Finance.ua
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X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков

Технологии&Авто
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X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков
X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков
Социальная сеть X (Twitter) ввела функцию аудио- и видеозвонков. Пользователи начали получать сообщения о доступе к новой функции при открытии приложения.
Об этом пишет The Verge.
Функция доступна для всех премиум-пользователей сервиса, но пока только в приложении для iOS.
Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, сейчас эта функция является ранней версией.
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Активировать функцию можно с помощью нового переключателя в настройках, где можно выбрать пользователей: тех, кто находится в адресной книге; тех, на которые подписаны; или верифицированные пользователи (можно выбрать все три категории).
Официального объявления о запуске новой функции от компании пока нет, только появилось загадочное сообщение на странице соцсети:
По материалам:
Forbes.ua
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