X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков — Finance.ua

X (Twitter) запустила функцию аудио- и видеозвонков
Социальная сеть X (Twitter) ввела функцию аудио- и видеозвонков. Пользователи начали получать сообщения о доступе к новой функции при открытии приложения.
Об этом пишет The Verge.
Функция доступна для всех премиум-пользователей сервиса, но пока только в приложении для iOS.
Как сообщил владелец соцсети Илон Маск, сейчас эта функция является ранней версией.
Активировать функцию можно с помощью нового переключателя в настройках, где можно выбрать пользователей: тех, кто находится в адресной книге; тех, на которые подписаны; или верифицированные пользователи (можно выбрать все три категории).
Официального объявления о запуске новой функции от компании пока нет, только появилось загадочное сообщение на странице соцсети:
Поделиться новостью