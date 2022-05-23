WSJ: аналитики обнаружили признаки инсайдерской торговли на крипторынке — Finance.ua

WSJ: аналитики обнаружили признаки инсайдерской торговли на крипторынке

Сегодня 23:47 — Финтех и Карты

Группа неизвестных инвесторов получила значительную прибыль, используя инсайдерскую информацию о предстоящих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Argus.

Argus обнаружила 46 цифровых кошельков, которые в августе 2021 года приобрели токены Gnosis (GNO) на общую сумму $17,3 млн. Сразу после листинга на популярных торговых платформах они продали активы, получив доход.

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«Прибыль от операций с токенами, которые видны в блокчейне, составила более $1,7 млн. Однако их истинный доход, скорее всего, значительно выше, поскольку часть активов перевели с кошельков на биржи, а не обменяли напрямую на стейблкоины», — считают в Argus.

Например, один из адресов вложил в GNO $360 000 за шесть дней до листинга токена на Binance. После размещения на платформе цена актива стремительно выросла — инвестор ликвидировал позицию, получив около $140 000 дохода.

В компании отметили, что связанные с инсайдерской торговлей адреса проявляли признаки активности вплоть до апреля 2022 года.

Проблема инсайдерской торговли на криптовалютном рынке поднимается не впервые. В апреле 2022 года лидер мнений Cobie обнаружил адрес, который вложил «сотни тысяч долларов» в токены, представленные в списке Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.

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