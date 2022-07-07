Wizz Air вновь предлагает трудоустройство для украинцев — Finance.ua
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Wizz Air вновь предлагает трудоустройство для украинцев

Личные финансы
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Венгерский лоукостер Wizz Air заявил о новом наборе персонала на базы в Лондоне-Лутоне, Лондоне-Гатвике, Кардиффе, Будапеште, Дебрецене, Тиране, Ларнаке и Кутаиси. Украинцам предлагают подавать заявки на вакансии бортпроводников, пишет www.the-warsaw.com.
Лоукост-перевозчик из Венгрии приглашает граждан Украины, проживающих в Польше, подавать заявки на вакансии бортпроводников в указанных городах.
Оставить заявку можно вот здесь.
Сообщается, что подавать заявки могут как кандидаты с опытом работы в авиации, так и без. Соискателям предлагают конкурентоспособную заработную плату, удобный ежемесячный график и возможность выбора среди вариантов карьерных возможностей.
Помимо бортпроводника можно пробоваться на должности инструктора, специалиста по обслуживанию клиентов, а также участвовать в программе «От бортпроводника до капитана».

Справка Finance.ua:

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По материалам:
Finance.ua
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