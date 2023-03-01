Wizz Air прояснил решение об отмене всех рейсов в Молдову — Finance.ua

Wizz Air прояснил решение об отмене всех рейсов в Молдову Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Лоукостер Wizz Air официально подтвердил отмену всех рейсов в Молдову с 14 марта.

«После недавних событий в Молдове и повышенного, но неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air сделал трудное, но ответственное решение отменить все полеты в Кишинев», — говорится в официальном заявлении лоукостера, которое он прислал по запросу avianews.com

В авиакомпании сообщили, что увеличат число рейсов и маршрутов из румынского города Яссы, расположенного в 95 км от Кишинева.

После 14 марта Wizz Air откроет рейсы из Ясс в Берлин и повысит частоту полетов в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Тревизо. Полеты во все эти города Wizz Air совершал из Кишинева.

В то же время альтернативы рейсам Кишинев-Будапешт и Кишинев-Прага из Ясс не будет. Эти полеты будут отменены. Wizz Air предлагает пассажирам с этих маршрутов получить 100% возврат средств за билеты или 120% в виде кредита на счет Wizz. Этот кредит можно использовать для покупки билетов и услуг Wizz Air на другие маршруты.

«Wizz Air остается верным молдавскому рынку и лояльным к клиентам. Мы продолжим регулярно оценивать ситуацию, чтобы восстановить базу в Молдове, как только это станет безопасно», — отмечается в заявлении лоукостера.

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