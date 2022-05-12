Wizz Air предоставит 10 тысяч билетов для украинских беженцев — кто может получить

Сегодня 17:30 — Фондовый рынок

Авиакомпания Wizz Air бесплатно доставит украинских беженцев в Великобританию. Всего для украинцев, выехавших из-за войны в европейские страны, выдадут 10 тысяч билетов.

Беженцы из Украины, выехавшие в соседние страны — Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию — получат доступ к рейсам в Великобританию, если они получили в эту страну визу по правительственной схеме «Дома для Украины».

Всего билеты можно получить на 61 маршруте из разных городов. Беженцы бесплатно могут взять с собой одно место в багаже и одно место ручной клади.

Улететь можно будет в течение месяца — с 14 мая по 15 июня.

Первые убегающие от войны должны прибыть из Кракова и Варшавы в аэропорт Лутона уже в эту субботу, чтобы встретиться со своими британскими «спонсорами».

«Основная цель этой инициативы — предоставить украинским беженцам бесплатный проезд в это кризисное время, а также поддержать визовую схему правительства Великобритании Homes for Ukraine», — говорится в заявлении лоукостера.

На 5 мая по схеме предоставления жилья местными жителями в Великобританию уже прибыли 37 тысяч украинских беженцев, а всего виз выдано — 95 тысяч. За оформлением британских виз украинцы обращаются в консульства в европейских городах.

Инициативу претворяют в жизнь совместно с благотворительными организациями. Группа поддержки беженцев «Choose Love» создала сайт для сбора дополнительных средств, чтобы можно было добавить больше бесплатных билетов для украинцев, которым нужно добраться до Великобритании.

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