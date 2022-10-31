Wizz Air переносит базу из Молдовы — Finance.ua

Wizz Air переносит базу из Молдовы
Венгерский лоукостер Wizz Air временно закрывает свою базу в Кишиневе и переносит ее в Румынию.
Об этом сообщает НВ.
Однако, несмотря на смену аэропорта базирования, компания будет продолжать летать из столицы Молдовы.
«Сообщение компании о смене операционной базы может привести к отмене некоторых направлений и снижению частоты перелетов», — заявили в управлении гражданской авиации Молдовы.
Предполагается, что после переноса базы в Румынию Wizz Air продолжит перелеты из Кишинева в Австрию, Чехию, Италию, Германию, Нидерланды, Испанию и Великобританию, но при этом остановит перелеты из Кишинева в Базель, Париж, Брюссель и Турин.
Поделиться новостью