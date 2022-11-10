WhiteBIT поглотила грузинскую компанию с почти 2 млн клиентов — Finance.ua

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WhiteBIT поглотила грузинскую компанию с почти 2 млн клиентов

Финтех и Карты
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Криптовалютная биржа WhiteBIT поглотила компанию-лидера грузинского рынка среди программ лояльности и электронных кошельков.
WhiteBIT поглотила грузинскую компанию с почти 2 млн клиентов
Крупнейшая европейская криптовалютная биржа украинского происхождения WhiteBIT продолжает масштабироваться и расширять свою международную деятельность. Компания поглотила первое и крупнейшее небанковское учреждение Грузии Unicard/Pay Unicard, лидера грузинского рынка среди программ лояльности и электронных кошельков. Сегодня услугами Pay Unicard в Грузии пользуются 2 млн клиентов.
Поглощение Pay Unicard в Грузии является очередным шагом расширения экосистемы WhiteBIT, совершенствования сервисов компании, их функционала и возможностей для пользователей WhiteBIT.
WhiteBIT продолжает развитие и масштабирование. У нас нет времени на болтовню, мы действуем. Наша команда сможет правильно использовать возможности Pay Unicard и интегрировать криптовалюту в сектор программ лояльности и электронных кошельков, в определенной степени это будет технологический прорыв. Это добавит больше возможностей и свобод для наших клиентов" , — рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.
Следующим шагом развития криптовалютной биржи станет запуск платежной карты WhiteBIT.
WhiteBIT — крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.
ООО «Pay Unicard» — первое небанковское учреждение в Грузии, которое предлагает своим клиентам электронный кошелек UNIwallet и небанковские платежные карты UNIcard Visa/Mastercard в дополнение к карте лояльности UNIcard. Услугами Pay Unicard пользуются 2 млн клиентов.
По материалам:
whitebit.com
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