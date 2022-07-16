WhatsApp получил функцию из Telegram Premium — Finance.ua
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WhatsApp получил функцию из Telegram Premium

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Популярный мессенджер WhatsApp получил доработанную возможность реакций на сообщение. Об этом сообщает SamMobile.
Речь идет о быстрых реакциях, которые пользователь может ставить на любые сообщения в чате. Обычно панель реакций появляется при длительном нажатии на сообщение. Реакции появились в WhatsApp уже довольно давно, но их количество было ограничено шестью эмодзи. Теперь выбор стал богаче.
Согласно источнику, WhatsApp приступил к развертыванию «прокачанных» реакций на сообщения. Теперь пользователь сможет выбрать абсолютно любой эмодзи из всего набора, доступного в мессенджере. В панели реакций рядом с основными эмодзи появится кнопка «Добавить», нажав на которую откроется экран с коллекцией эмодзи.
Развертывание этой функции происходит постепенно, поэтому большинству пользователей, скорее всего, придется подождать. Новые реакции станут доступны всем желающим в ближайшие несколько недель.
Стоит отметить, что у других мессенджеров также есть подобная возможность. Например, Signal уже позволяет использовать любой эмодзи из набора в качестве реакции. Подобная фишка есть и у Telegram, но за нее придется заплатить: выбрать дополнительные реакции сверх базового набора разрешается только подписчикам Telegram Premium.
По материалам:
itechua
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