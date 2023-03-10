WhatsApp начал массово блокировать миллионы аккаунтов — Finance.ua

WhatsApp начал массово блокировать миллионы аккаунтов Сегодня 22:56 — Фондовый рынок

Наиболее распространенным, популярным и известным мессенджером для общения является WhatsApp, а его функциональные возможности просто поражают. Они способны удовлетворить потребности практически абсолютно любого человека, что положительно сказывается на доступности и популярности этого сервиса.

Однако далеко не всех устраивают те функции и возможности, которые WhatsApp предлагает по умолчанию. Это программное обеспечение не включает в себя какой-либо рекламы, но существует способ расширить таковые, получив доступ к таким возможностям, которые недоступны кому бы то ни было еще. И это, конечно, разного рода сторонние клиенты мессенджера, обладающие крайне широкими функциональными возможностями.

С использованием таких пользователи могут использовать режим невидимки, сохранять исчезающие сообщения, пересылать недоступные для пересылки сообщения и так далее. Возможностей такого рода ПО предлагает действительно много, а доступно оно на рынке уже много лет. Но скоро все изменится, а произойдет это 12 марта.

Еще в начале марта мессенджер WhatsApp объявил о том, что в скором будущем он начнет отключать навсегда учетные записи, которые используют для общения сторонние клиенты мессенджера. Помимо того, что все API таких уже отключены, с 12 марта 2023 года всех тех, кто пользуется, начнут наказывать блокированием аккаунта. Оно будет носить бессрочный характер, то есть снять его не получится даже через какое-то время.

Пойти на такой шаг администрация крупнейшего в мире мессенджера решила, очевидно, из-за намерения раз и навсегда избавиться от любого постороннего ПО, что позволяет общаться с использованием дополнительных нестандартных возможностей. Из-за таких пользователей страдает безопасность личных данных многих других, с кем они общаются.

И вот, как выяснилось, процесс блокирования миллионов аккаунтов, которые сейчас связаны со сторонними клиентами крупнейшего в мире мессенджера, начнется уже с 12 марта. Пока не известно, насколько будут интенсивно отключать аккаунты в WhatsApp, но это безусловно начнет происходить. Чтобы не попасть под блокирование, важно отказаться от использования каких-либо кастомных клиентов мессенджера, удалив их с телефона.

После этого нужно установить оригинальный клиент и выполнить вход в аккаунт. Это нужно для того, чтобы серверы мессенджера видели, что конкретный пользователь «исправился» и начал использовать оригинальное программное обеспечение, поэтому отключать его от мессенджера на уровне блокирования номера телефона теперь не нужно.

iTechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.