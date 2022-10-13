Westinghouse продадут за $7,9 млрд на фоне возрождения атомной энергетики — Finance.ua

Westinghouse продадут за $7,9 млрд на фоне возрождения атомной энергетики Сегодня 02:27 — Фондовый рынок

Westinghouse продадут за $7,9 млрд на фоне возрождения атомной энергетики

Американскую атомную энергетическую компанию Westinghouse Electric покупает консорциум, поддерживаемый частными инвестициями, в рамках сделки на $7,9 млрд. Выходит, что война в Украине стимулирует новый интерес к отрасли, утратившей популярность у инвесторов.

Об этом пишет Financial Times

Brookfield Renewable Partners, один из крупнейших в мире инвесторов в чистую энергетику, и Cameco, поставщик уранового топлива, покупают Westinghouse, делая ставку на то, что проблемы климата и энергетической безопасности возродят атомную отрасль.

Они приобретут группу, производящую технологии, используемые примерно в половине из 440 атомных реакторов мира, у отдельного подразделения Brookfield Asset Management, управляющего частными инвестициями.

«Мы наблюдаем одни из лучших рыночных показателей, которые мы когда-либо видели в секторе атомной энергетики», — сказал Тим Гитцель, исполнительный директор Cameco, добавив, что «атомная энергия становится все более важной в мире, в котором приоритетными стали электрификация, декарбонизация и энергетическая безопасность».

Cameco уже объявила о продаже акций на сумму $650 млн для финансирования сделки.

Вторжение москвы в Украину еще больше привлекло внимание к атомной энергетике, поскольку страны спешат найти надежную замену российским нефти и газу.

Brookfield Renewable Partners приобретет 51% акций Westinghouse за $2,3 млрд, а Cameco — 49% компании за $2,2 млрд. При включении $3,4 млрд в существующий долг, хранящийся на балансе Westinghouse, покупатели заплатят за предприятие $7,9 млрд.

После продажи часть компании будет принадлежать Brookfield Transition Fund, который возглавляет бывший руководитель Банка Англии Марк Карни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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