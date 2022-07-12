Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт на строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС — Finance.ua
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Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт на строительство двух блоков на Хмельницкой АЭС

Энергетика
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Американская Westinghouse Electric Company и НАЭК «Энергоатом» подписали контракт на разработку обновленного технико-экономического обоснования строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС в Украине.
Об этом сообщается на сайте Westinghouse.
Отмечается, что такой шаг будет способствовать достижению ранее подписанного соглашения между Westinghouse и «Энергоатомом» о строительстве установок AP1000 на блоках № 5 и № 6 Хмельницкой АЭС, начале процесса лицензирования и дальнейшего развития украинских инициатив, выработки чистой энергии.
«Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для заводов AP1000 в Украине, и постоянно вдохновляемся непоколебимой решительностью и устойчивостью наших стратегических партнеров», — цитирует пресс-служба президента Westinghouse Energy Systems Дэвида Дарема.
Также в компании напомнили, что в июне 2022 Westinghouse и «Энергоатом» расширили соглашения по поставке всего ядерного топлива для эксплуатационного парка НАЭК «Энергоатом» в Украине и строительства девяти заводов AP1000 по всей стране.
Увеличение количества атомных энергоблоков:
Ранее в Министерстве энергетики сообщали, что Украина увеличит количество атомных энергоблоков, которые будут строиться по технологиям Westinghouse, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационными характеристиками и возможностью работать в режиме маневрирования.
11 марта, после вторжения россии на территорию Украины, «Энергоатом» полностью отказался от ядерного топлива российского производства.
По материалам:
УНІАН
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